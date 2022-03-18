İstanbul'da bir savcı, yasa dışı bahis yalanıyla 200 bin lira dolandırıldı

İstanbul'da bir savcı, telefonda 3 saat konuşan dolandırıcılara 200 bin lira kaptırdı. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcıya hesabına yasadışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi.



Zanlılar savcıya hesaptaki paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceğini belirtti.



TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre savcı, 3 saatlik görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı verilen hesaba yolladı. Çete parayı 8 dakikada çekti.



Dolandırıldığını anlayan savcının şikâyeti üzerine 5 zanlı tek tek polislerce yakalanıp tutuklandı. 200 bin lira savcıya teslim edilirken, şüphelilerle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı.