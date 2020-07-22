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"İstanbul'da bir savcı intihar girişiminde bulundu" haberine yalanlama

22 Temmuz 2020 16:30

Savcı G.C'nin bir arkadaşına "Kendimi iyi hissetmiyorum" şeklinde mesaj atarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. G.C'nin HSK kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne görevlendirildiği öğrenilirken, bu durumdan etkilendiğini arkadaşlarına söylediği belirtildi.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, savcı G.C.’ye ulaşılamadığı için hastane kayıtlarının incelendiği ve mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden savcı G.C.’nin durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

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