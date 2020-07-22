"İstanbul'da bir savcı intihar girişiminde bulundu" haberine yalanlama

İstanbul Adliyesi Çocuk Bürosu'nda görevli savcı G.C., intihar ettiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli bir savcının intihar girişiminde bulunduğuna dair haberleri yalanladı.

Savcı G.C'nin bir arkadaşına "Kendimi iyi hissetmiyorum" şeklinde mesaj atarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. G.C'nin HSK kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne görevlendirildiği öğrenilirken, bu durumdan etkilendiğini arkadaşlarına söylediği belirtildi.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, savcı G.C.’ye ulaşılamadığı için hastane kayıtlarının incelendiği ve mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden savcı G.C.’nin durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede gözetim altında tutulduğu ifade edildi.