İstanbul’da bir kişiyi öldüren millî sporcunun cezası belli oldu

Kadıköy’de bir mekan çıkışında laf atıldığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Olayda hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hâlâ yanıyor” diyerek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık Berke Şahin'in avukatı ise müvekkilinin haksız tahrik ile hareket ettiğini savunarak, “Öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Evden çıkarken de ‘bugün ben birini öldüreyim' düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir” dedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Berke Şahin pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, “Psikolojim alt üst oldu. Takdir mahkemenizindir” ifadesini kullandı.

Diğer sanık Tevfik Karakaya ise, “Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı. Ben hayatım boyunca insanlara yardım ettim” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'yı maktul Ömer Özdemir'e yönelik eylemlerinden dolayı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın olay sonrası kaçması ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan Berke Şahin'i motosikletine alarak maktulü takip ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında kasten öldürme suçuna yardımdan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.