İstanbul'da bir işyeri aynı suçtan ikinci kez mühürlendi

İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde, daha önce mühürlenen bir adrese yapılan operasyonda, kumar oynandığı belirlendi. İkinci kez mühürlenen işyerindeki 16 kişiye toplam 55 bin 504 TL para cezası kesildi.





22 Ocak tarihinde İstanbul’un Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesinde bulunan bir adreste, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri adreste 16 kişinin bulunduğunu, içeride kumar oynandığını tespit etti. 16 kişiye toplamda 55 bin 504 TL para cezası kesildi. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda işyerinin 7 Ocak tarihinde mühürlendiği ve mühür bozma işlemi ile ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilerek işyeri sahibi S.D isimli şüpheli hakkında ‘Mühür bozma’ suçundan işlem yapıldı. İşyeri tekrar mühürlenerek faaliyetine son verildi. (ANKA)