İstanbul'da bir dükkânda çıkan yangın 4 binaya sıçradı, bir itfaiye aracı alev topuna döndü

İstanbul, Sarıyer'de, yarı ahşap bir binada bulunan lokantada başlayan yangın büyüyerek çevresindeki 4 binaya sıçradı. Binalar hızla tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi Serhatter Sokak'ta bulunan yarı ahşap binadaki lokantanın arka bahçesinde, saat 08.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek önce lokantaya, daha sonra çevresindeki 5 katlı binaya sıçradı. Lokantanın bulunduğu yarı ahşap bina, kısa sürede küle dönüşürken rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki iki binaya daha sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri, hızla binaları tahliye etti. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle dağılan alevler, yangına müdahale eden Sarıyer İtfaiyesi'ne ait bir aracı tutuşturdu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da yanan itfaiye aracını söndürdü. Söndürülen itfaiye aracı, yangına müdahale çalışmalarında kullanılmaya devam edildi. Yangın sırasında, çevredeki otoparkta bulunan bir otomobil de alevlerden zarar gördü. Sahibine ulaşılması üzerine otomobil, hızla olay yerinden kaldırıldı. Evleri yangından zarar gören vatandaşlar ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Öte yandan yangının başladığı lokantanın kapalı olduğu, lokanta sahibi Erhan Sevinç'in ise ağabeyinin vefatı üzerine Mardin'e gittiği öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Sarıyer itfaiyesi bünyesinde bulunan arama kurtarma köpeğinin de yangın soğutma çalışmalarının ardından yanan lokanta binasında arama yapacağı öğrenildi.

Otomobili alevlerden zarar gören Ali Taşdemir, “Ben geldiğimde, bu kadar kurtarabildik. Garajdaydı araba" dedi.

Yangının sıçradığı binada oturan Burak Sönmez, “Arka tarafta balkonda oturuyorduk. Bir anda dumanı gördük. Ne olduğunu anlamadık. Şaşırdık, kaldık. İtfaiyeye haber verdik. İçeri giremiyoruz şu anda. Ne kadar hasar var bilmiyoruz. Arka tarafta kebapçı var, yangın oradan çıkmış.

“Lokantanın sahibini aradım, ulaşamadım. Daha sonra itfaiyeyi aradım. 2-3 araç geldi. Baktım, yetmiyor. Tekrar aradım. Kendi araçları da yandı. Lokantayı açmamışlar zaten. İçeride kimse yoktu.