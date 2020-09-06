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İstanbul'da bir apartmanın trafosunda yangın çıktı

Bazı vatandaşlar yangın çıkan apartmanda mahsur kaldı

06 Eylül 2020 07:59

İstanbul Levent'te bir apartmanın trafosunda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 5 katlı binanın bodrumunda saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye haber verirken diğer yandan da dairelerin zillerine basarak insanları uyandırdı. Dumanların üst katları sarması nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda dumandan mahsur kalanlar ise itfaiye sepeti ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak oksijen verildi.

Panik ile evinden çıkan bir kişi ise köpeğini de yanına alarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.

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