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Ekonomi

İstanbul'da beş ilçede yüzlerce konut ve arsa kamulaştırılacak

04 Kasım 2020 08:59

İstanbul'un beş ilçesinde yüzlerce konut ve arsa kamulaştırılacak. 

Resmi Gazete'de yer alan gelişmeye göre, İstanbul'daki beş ilçede bulunan bazı taşınmazlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamulaştırılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un beş ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

 

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