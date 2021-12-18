İstanbul'da belediye iştiraki şirkette işçilere "DİSK’ten istifa edin" baskısı

T24 ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden Ağaç A.Ş.’de, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçiler Sendikası’na (BTO-Sen) üye olan işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Sendika, sendikadan istifa etmeyi reddeden işçilerin işine son verildiği iddiasıyla Ağaç A.Ş. yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendika, iddiaları yargıya taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden Ağaç AŞ'de işçiler, bu yılın Ağustos ayından itibaren DİSK'e bağlı BTO-Sen altında örgütlenmeye başladı.



Sendika, işyerinde bin 500’e yakın işçiyi üye yaparak yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayınca, yönetim tarafından işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılmaya başladığı iddia edildi.

Sistematik ve organize şekilde baskı

Bu süreçte birçok işçinin işine son verilirken işçilerin zorla Türk-İş’e bağlı Orman-İş’e geçirilmeye çalışıldığı da öne sürüldü. Bunun üzerine sendika tarafından sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Suç duyurusunda özetle şu ifadeler kullanıldı: "İşyerinde, sendikal örgütlenme 2021 Ağustos ayında işyerinde başlamıştır. Sendika işyerinde bin 500’e yakın işçiyi üye yaparak yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlamıştır. Bunun üzerine işçilere sistematik baskı yapılmaya başlamıştır. Bunun üzerine müvekkil sendikanın üyesi olduğu konfederasyon DİSK yöneticilerinin de arasında bulunduğu heyetle çeşitli defalar şirket yönetimi ile görüşmeler yapılmış ve bu sendikal baskıların sona erdirilmesi istenmiştir.



Ancak görüşmelere rağmen şirket baskılarını azaltmamış, sistematik ve organize bir şekilde sürdürmeye devam etmiş, müvekkil sendika üyesi işçilere bu sendikadan ayrılıp başka bir sendikaya üye olmaları için çeşitli baskılar yapılmıştır. Bu baskıların bir neticesi olarak 2021 Ekim ayı başından itibaren sendikanın yetki verdiği ve işyerinde temsilci, öncü konumunda sendikal örgütlenme ve faaliyet gösteren birçok işçinin bu baskılara karşı çıkması, direnç göstermesi üzerine iş sözleşmeleri sona erdirilmiştir."