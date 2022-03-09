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İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle metro seferlerine düzenleme

09 Mart 2022 11:38

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart arasında metro seferlerinin süresinin uzatıldığı açıklandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır" denildi.

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