İstanbul'da bazı sosyal konutların tahsis, kiralama ve satış yetkisinin İmamoğlu'na verilmesi teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şubat ayı ikinci toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun meclise iade ettiği çeşitli ilçelerde bulunan bazı sosyal konutların tahsis, kiralama ve satışı için başkana yetki verilmesi teklifini bir kez daha reddetti.

İBB şubat ayı ikinci toplantısı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mecliste sosyal konutların hak sahiplerine teslim, tahsis edilmesi içerikli 50 numaralı rapor, ısrar kararı olarak oy çokluğu ile meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından komisyondan geldiği gibi ısrar kararı olarak kabul edildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği toplantıda, 4. Kez 50 numaralı rapor olan, "Muhtelif ilçelerde bulunan belediyemize ait sosyal konutların tahsisen kiralama, tahsisen vadeli satış, tahsisen satış ve sosyal konut kiracılarına mevcut konutun kiracısı tahsisine ilişkin iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komsiyonu Müşterek Raporu" maddesi ısrar kararı olarak gündeme geldi.

"Bu konutları kime tahsis edeceksiniz ki bunun bilgisini meclisten saklıyorsunuz"

Konuyla ilgili mecliste konuşan, AK Parti Meclis üyesi Muhammet Kaynar, sosyal konutların kimlere teslim edileceğine dair 1 yıldır bilgi ve belge istediklerini ancak cevap alamadıklarını belirterek "Israrla da göndermemeye devam ediyorlar belgeleri ve üstelik belediye meclisine de burada belediye meclisine karşı da bir saygısızlık var. Bunların hiçbirisi doğru değil. Tamamen kamuoyunu yanıltmak için yapılmış olan şeyler. Biz bu kişilerin listesinin ısrarla verilmemesi, ve kime tahsis edileceği ile ilgili bilgilerin ısrarla saklanması bu konudaki hassasiyeti daha da artırmaktadır. Biz şimdi soruyoruz; bu konutları kime tahsis edeceksiniz ki bunun bilgisini meclisten saklıyorsunuz" dedi.

"Soru önergesi verirsiniz"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Soru önergesi verirsiniz, kanunda belirlenen kriterlere uygun olarak verilip verilmediği konusunda cevabını alırsınız. Zaten kanun ve yönetmelik sosyal konutların kime verileceğini net bir biçimde tarif etmiştir" diye konuştu.