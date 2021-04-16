İstanbul'da bazı mağaza ve dükkanların kapanma saati değişti

Avdagiç, sosyal medya hesabından İstanbul'daki mağaza ve dükkanların kapanış saatiyle ilgili açıklama yaptı. Avdagiç, ilk paylaşımında "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

"Tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacak"

Şekib Avdagiç, yaptığı son paylaşımda ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu. Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır" dedi.

Avdagiç, paylaşımında "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" mesajına da yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.

İTO'dan verilen bilginin üzerine İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.