İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki 6 tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek olan İBB, Covid-19 tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle çalışacak. Toplu ulaşımın 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İETT, İBB’nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek.

Kurban bayramı öncesinde, Koronavirüs salgını nedeniyle İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında, maske temini ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere önlemler alındı. İBB, kurban satış ve kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sistem uygulanacak. Alana girişler, randevu saatinden belirli bir süre öncesinde kısıtlanacak ve sosyal mesafe kuralları korunacak.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul’da bu sene Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB’ye ait 6 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 250 bin 500 metrekarelik alana sahip tesislerde, 369 kurban satış yeri ve 19 kesimhane bulunuyor. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kayaşehir-Başakşehir, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’deki tesisler, 10 bin 696 büyükbaş ve bin 700 küçükbaş kurban kesim kapasitesine sahip. Kesim alanlarında mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.

Kurban mobil uygulaması

Hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak.

Boğa timi görev başında

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuruldu, eğitimleri tamamlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edilecek.

Beyaz Masa 24 saat hizmet veecek

İBB, bayram süresince, kent genelindeki 1.000 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İSKİ, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak. İBB Beyaz Masa, vatandaşların talep ve şikayetleri için 7/24 görev başında olacak.

Sağlık hizmetleri aksamayacak

İBB Evde Sağlık Birimi, Kurban Bayramı boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak.

Bayramda toplu ulaşım ücretsiz

20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebilir.