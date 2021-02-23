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İstanbul'da barajların doluluk oranında artış sürüyor

23 Şubat 2021 10:25

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da 23 Şubat itibarıyla barajların doluluk oranı, yüzde 52,29 oldu.

İstanbul'da barajların doluluk oranı karların erimesiyle birlikte artmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ tarafından 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı verileri de açıklandı. Buna göre, bugün itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, yüzde 52,29 oldu.

Gün gün baraj doluluk oranları

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56.

22 Şubat: Yüzde 51,33.

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