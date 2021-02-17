İstanbul'da barajların doluluk oranı kar yağışından nasıl etkiledi?

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,28'e yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İstanbul'da pazar gününden beri devam eden kar yağışının barajlarda etkili olması bekleniyor.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 48,28'ye çıktı.

Son 10 gün doluluk oranları

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28.