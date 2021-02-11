İstanbul'da barajların doluluk oranı bir ayda 25 puan arttı

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi. Kentte pazar günü başlayacak ve hafta boyu aralıklarla sürecek kar yağışının baraj doluluğuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

İstanbul'a yarından itibaren soğuk ve karlı hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle pazar gününden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yağışların barajlara olumlu katkı yapması bekleniyor.

Son bir hafta doluluk oranları

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09.