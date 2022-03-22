İstanbul'da barajların doluluk oranı artıyor

Mart ayında etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajların birçoğu yüzde yüz doluluğa yaklaştı. İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 88,12'ye ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranı yüzde 88,12'ye yükseldi.

İSKİ doluluk grafiklerinde son iki yıldır baraj doluluk oranlarının düşük seyretmesine rağmen bu yıl ki artış dikkat çekti.

Barajlarda doluluk oranları

Ömerli Barajı: Yüzde 91,82

Alibey Barajı: Yüzde 81,19

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 91,06

Darlık Barajı: Yüzde 98,21

Sazlıdere Barajı: Yüzde 63,23

Elmalı Barajı: Yüzde 98,23

Istrancalar Barajı: Yüzde 100

Kazandere Barajı: Yüzde 100

Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,58

Terkos Barajı: Yüzde 83,95

İSKİ Genel Müdürü uyarmıştı

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu dün yaptığı açıklamada, bu yıl su sıknıtısı olmadığını belirterek barajlarda yaşanabilecek taşmalara dair uyarıda bulundu.

Mermutlu, "Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

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