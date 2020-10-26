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İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 30'a indi

26 Ekim 2020 13:18

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,89 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.

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