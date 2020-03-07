İstanbul'da barajlar yüzde 64 seviyesine düştü

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi.



2019'un Mart ayı ölçümlerine göre yüzde 93,15 olan doluluk oranları, bu yıl Mart ayı itibariyle yüzde 64,16 seviyesine kadar düştü.



Son 10 yılda ölçülen en düşük oran yüzde 28,89 ile 2014 yılına aitken, en yüksek oranın yüzde 93,35 ile 2015 yılı Mart ayında ölçüldüğü görüldü.

Sadece Ömerli Barajı yükseldi

İstanbul'daki tüm barajların oranları ele alındığında geçtiğimiz yıla göre düşüş görülürken, Ömerli Barajı'nın oranlarında yükselme olduğu görüldü.



2019 yılı Mart ayında yüzde 88,87 olarak ölçülen doluluk oranı, bu sene Mart ayı itibariyle yüzde 96,21 olarak kayıtlara geçti. (İHA)