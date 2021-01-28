İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 36,96'ya yükseldi

İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 36,96'ya yükseldi. Ocak ayında barajlardaki artış yüzde 18'e yaklaştı.

Son günlerde etkisini gösteren yağışlı hava, kuraklık tehdidi altındaki İstanbulluların yüzünü güldürüyor. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, kar ve sağanak yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.

27 Ocak tarihinde İSKİ tarafından yapılan açıklamada, yüzde 34,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün, kar ve karla karışık yağmurun da etkisiyle yüzde 36,96'ya yükseldi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, 27 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a 2 milyon 676 bin metreküp su verildiği kaydedildi.

Barajların gün gün doluluk oranları

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96.