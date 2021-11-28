İstanbul'da bakıcı maaşları 15 bin liraya kadar çıktı

İstanbul'da bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 15 bin TL aralığına yükseldi.

Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların pandemi nedeniyle kendi evlerinde kalmasını istiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekti.

Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türkmenistan ve Yabancı bakıcıların maaşları 800-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatılı kalmayan bakıcıların maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Bakıcı danışmanlığı yapan Olcay Nazlı Karakuş, fiyatların artışı konusunda, "Pandemiden sonra yatılı bakıcıya çok arttı çünkü insanlar doğal olarak yatılı olmayan bakıcıları tercih etmiyorlar. Hastalık getirme, Covid-19 taşıma riskini minimale indirmek istiyorlar. Bu yüzden de dolar yükselmesine rağmen talep artışı çok ciddi. Türklerde yatılı bakıcı bulmak çok" dedi.

Bakıcı danışmanlığı yapan Yasemin Çizmeci ise "Personel azlığı ve fiyatların inanılmaz derece yükselmesinden sebep, bakıcı bulmak zorlaştı" diyerek son dönemdeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Türklerde bir yatılı personel eve almaya çalışsanız 8-10 bin TL arasında fiyatlar bekleniyor. Gündüzcülerin 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında fiyatları var ve sigortaları var.

Yabancılarda da aynı şekilde, doların yükselmesiyle, personelin azlığı, Türkmenistan'da kapıların kapanması, çok fazla Türkiye'ye gidip gelmemeleri gibi sebeplerden dolayı burada var olan personel sayısının azlığı fiyatların yükselmesine sebep oldu. Biz de bu alanda zorlanıyoruz çünkü her ailenin bütçesi 6 bin, 7 bin TL'leri kaldırıp, bir yatılı personel çalıştıracak durumda olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz bizde." (DHA)