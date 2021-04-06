İstanbul'da avukatlık bürosuna saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul’un Kartal ilçesine avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerine silahlı bir kişi saldırı düzenledi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aralarında bulunan miras davasında uzlaşmak amacıyla birbirlerinin dayı çocukları olan akrabalar avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar miras paylaşımında anlaşmazlık yaşayınca taraflardan muhtar olduğu öğrenilen Ahmet Salih B.(62) silahına davrandı. Zanlı, akrabalarına silahını doğrultarak art arda ateş etti. Haluk Onat(58), Kebire Esra Ay M.(54), Ayşe Ece Ay M.(26) hayatını kaybederken Arzu O.(56) ve Ahmet Nuri O.(63) yaralandı. Olayda büroda bulunan avukatlardan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kayıplara karışan zanlı Yalova'da silahıyla beraber yakaladı.