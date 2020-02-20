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İstanbul'da AVM'de bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı

Yaşanan olay sonrası kapıda X-Ray cihazları ile arama yapılan AVM'ye bıçağın nasıl sokulduğu sorusu akıllara geldi

20 Şubat 2020 15:58

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi içerisinde gençler arasındaki "yan bakma" tartışması kanlı bitti. Bacağından yaralanan bir genç hastaneye kaldırılırken, olay sonrası akıllara bıçağın AVM içerisine nasıl girdiği sorusu geldi.

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir AVM içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 18'den küçük olan Enes R. ve Feyyaz K. bir kafede oturuyordu. Kendilerine baktıkları iddia edilen Yunus Y. "neden bakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Enes R. yanındaki bıçak ile Yunus Y.'yi bacağından yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken şüpheliler ise kaçtı. Yunus Y. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın failleri ile ilgili çalışma başlattı. Kısa süre sonra olayın faili genç yakalandı. Adliyeye sevk edilen gencin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güvenlik görevlileri olay sonrası görüntü çeken bir vatandaşa tepki göstererek engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası kapıda X-Ray cihazları ile arama yapılan AVM'ye bıçağın nasıl sokulduğu sorusu akıllara geldi.

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