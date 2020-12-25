İstanbul’da ambulans konvoyu sirenlerini açınca paniğe neden oldu

Yeni hizmete alınan ambulanslar İstanbul’da tura çıktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen kentte sirenleri çalan araçların görüntüsü ve gürültüsü vatandaşları tedirgin etti.

Ankara Akyurt’ta bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait depodan saat 14.00’de hareket ederek İstanbul’a doğru yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne geldi.Yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

Konvoy halinde ilerleyen ambulansların sirenlerini açması sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Yeni ambulansların 25’i Anadolu yakasında, 36’sı ise Avrupa Yakası’nda görev yapacak. Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilirken bir kısmı ise İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında kullanılacak.