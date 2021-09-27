İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. Bugün başlayan ve 30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal’daki hizmet birimlerine yapılabilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı tutulacak. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek. Başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler, tamamen ücretsiz olacak.

Gönüllük esaslı başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli olacak. Hisseli mülkiyete konu minibüs veya taksi-dolmuşlar için yapılacak başvurulardaysa paydaşların tamamının rızası aranacak. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmeyecek. İşlemi onaylanan araçların taksiye dönüşüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek.

Ön başvuru, ön talep, toplu evrak gibi aracılık faaliyetlerine müsaade edilmeyecek. Ayrıca kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı hak sahibi esnaf, sosyal medya ve SMS’ler yoluyla sürekli olarak bilgilendirilecek. Başvurular, dönüşüm süreci için özel olarak hazırlanan bir yazılım üzerinden toplanacak. Başvuru işlemleri kamera kaydıyla arşivlenecek.

Başvuru fazla olursa kura çekilecek

30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Hat bazında taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda, kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak.

Kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve 0 (sıfır) kilometre bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek. (ANKA)

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifinin 9. kez UKOME toplantısına getirilecek.