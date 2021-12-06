İstanbul'da 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir TIR'a düzenlenen operasyonda 7 bin 716 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, içkileri yılbaşı öncesinde eğlence mekanları üzerinden piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bir şebekenin, “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanede üretilen içkileri, yılbaşı öncesi Muğla ve Antalya başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ile alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silivri'de bir TIR'a düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lirayı bulan 7 bin 716 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ucuz maliyetle temin ettikleri metil alkolü damıtarak, “Tersiyer Butil Alkol)" haline getirdikleri matbaalarda sahte TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları ve orijinal içki şişesi görünümü verdikleri belirlendi. Şüphelilerin içkileri Muğla ve Antalya'daki eğlence merkezlerine ve restoranlara satılmak üzere sevk ettikleri saptandı.

Düzenlenen operasyonla ele geçirilen sahte içkiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenirken devletin 2 milyon 240 bin lira vergi kaybının da engellendiği belirtildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 185’inci maddesi kapsamında “Yiyecek, İçecek ve Suları Bozma veya Zehirli Madde Katma Suçu” kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. (ANKA)