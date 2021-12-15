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İstanbul'da 6 ton sahte içki ele geçirildi

15 Aralık 2021 16:32

İstanbul Başakşehir'de polisin teknik takibinde olan bir depoya sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yılbaşı için hazırlanan yaklaşık 6 ton içki ele geçirildi konu ile ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve polisin teknik takibinde olan bir üretim tesisi ve depoya baskın yapıldı. Yapılan baskında depo içerisinde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 6 ton sahte içki ele geçirildi. Yaklaşık 2 ay önce kurulmuş olduğu tahmin edilen tesis içerisinde içki üretimi, depolanması, şişelenmesi ve satışa hazır hale getirilme işlemlerinin tamamının yapılabildiği öğrenildi.

Baskın yapılan depoda bulunan damıtma kazanları ile etil alkolün metil alkole çevirerek satışa hazır hale getirildiği öğrenildi.

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