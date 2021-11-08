İstanbul’da 53 dönüm Hazine arazisi satışı çıktı

İstanbul Şile'de 53 dönüm Hazine arazisi satışa çıkarıldı. Karadeniz kıyısında bulunan iki arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, biri açık, diğeri kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi tarafından yayınlanan ilanda Şile Balibey Mahallesi’nde iki ayrı parselde toplam 53 dönüm devlet arazisi 26 Kasım’da ihale edilecek.

Atatürk Ormanı’na yakın bitişik vaziyetteki iki arsadan, yoğun ağaçlı 9 bin 914 metrekare olan için tahmini bedel 9 milyon 914 bin TL hesaplandı. 43 bin metrekarelik ikinci arsanın tahmini bedeli ise 43 milyon lira olarak belirlendi.

İlk arazi Açık Teklif usulü, ikinci arazi ise Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarıldı.