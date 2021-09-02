İstanbul'da 5 Eylül'de, 8 ilçede 8 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdares (İSKİ) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.nin pazar günü (5 Eylül) İstanbul'da Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma nedeniyle, Avrupa yakasındaki 8 ilçede, 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su kesintisine ilişkin İSKİ'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

KAĞITHANE

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri.

BEYOĞLU

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri.

ŞİŞLİ

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri.

GAZİOSMANPAŞA

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri.

EYÜPSULTAN

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri.

BAYRAMPAŞA

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri.

SULTANGAZİ

Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri.

ESENLER

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri...