T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak

18 Eylül 2020 21:20

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

ETİKETLER

istanbulistanbul bekçibekçi alımıbekçi alım şartları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24