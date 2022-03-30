İstanbul'da Suriyelilerin aracına sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta, 13 Mart’ta, polis tarafından aracı aranan iki Suriyeli, 'Parada sahtecilik ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Suriyelilerin şikâyetinin ardından yapılan incelemede araca sahte para ve uyuşturucuyu Esenyurt Yıldırım ekibindeki polislerin yerleştirdiği tespit edildi. Araçta bulunan parayı da tutanaklara eksik yazan 6 polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet ve savcılık tutanaklarına göre; 13 Mart tarihinde Esenyurt’ta Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Salman isimli şahısların aracı polis ekiplerince durduruldu. Araçta Suriyelinin çalıştıkları firmaya ait olduğu belirtilen 9 bin 156 dolar ve 33 bin 900 TL nakit para bulunuyordu. Araç polis ekiplerince arandı.

Polislerden şikâyetçi oldular

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre araçta uyuşturucu, yüklü bir miktar para ve bir kısım sahte para bulunduğu belirtilerek Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Salman gözaltına alındı. Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi’ne götürülen Hamud ve Salman araçlarına uyuşturucu ve sahte parayı yerleştirenlerin aramayı yapan polisler olduğunu söyleyerek onlardan şikâyetçi oldu.

Suç delillerini polisler yerleştirdi

Yapılan inceleme sonucu Suriyeli yurttaşlara ait araca uyuşturucu maddeyi polislerin yerleştirdiği ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen polislerin, araçta bulunan 9 bin 156 dolar ve 33 bin 900 TL parayı resmî tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak kaydettiği öğrenildi. Araca yine polisler tarafından bir miktarda sahte para yerleştirildi.

6 polis tutuklandı

Polisler hakkınca adli ve idari soruşturma başlatıldı. Eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Esenyurt Yıldırım ekiplerde görevli polis memurları Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G., Mehmet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hamud ve Salman ise serbest bırakıldı.