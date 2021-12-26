İstanbul'da 17 ton oksijen yüklü tanker dereye uçtu

İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün kontrolünden çıkan 17 ton oksijen yüklü tanker dereye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Atayolu ile Atatürk caddesinde bulunan döner kavşakta 00.15'de meydana geldi. Kemal Yılmaz kontrolündeki 17 ton oksijen yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında kontrolünü kaybederek cadde kesiminde bulunan döner kavşağa girerek dereye uçtu.

Kazada sürücü Kemal Yılmaz yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan Yılmaz'ı uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Oksijen yüklü tankerin kaldırılma çalışmaları devam ederken trafik kontrollü olarak kapatılarak önlem alındı.