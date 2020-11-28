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İstanbul'da 1571 fırına 'haksız fiyat artışı' işlemi

28 Kasım 2020 16:48

İstanbul'da fırınlara yönelik gerçekleştirilen gramaj ve fiyat denetiminde 1571 fırına haksız fiyat artışı tutanağı işlemi yapıldı. 

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