İstanbul'da 15 günde 2 bin 416 şirket kuruldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, haziranın yani 'yeni normalin' ilk 15 gününde İstanbul'da 2 bin 416 yeni firma açıldı.

İTO yeni normal sürecinde açılan firma sayısını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da 1-15 Haziran 2020'de, 11 iş gününde 2 bin 416 yeni firma kuruldu. 12-31 Mayıs'ta 11 iş gününde ise kurulan firma sayısı 1563 olarak gerçekleşmişti. Böylece normalleşme sonrası artış yüzde 54 oldu.

Firmaların imalata ilişkin kapasite raporu talebi, bu dönemde yüzde 120 artışla 286'ya yükseldi. Dış ticaret belgelerinde ise artış trendi devam ederek, verilen belge sayısı 100 bine yaklaşırken, faaliyet belgesi talebi de 26 bini geçti. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu rakamların, iş dünyasının yeni normal'de sarf ettiği büyük gayreti gösterdiğine dikkati çekti.