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İstanbul'da 15-19 yaş arası 400 binden fazla genç Covid-19 aşısı oldu

Vali Yerlikaya Twitter'dan İstanbul’da 19 yaş altı gençlerin aşılanmasıyla ilgili veriler paylaştı

07 Eylül 2021 14:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı yaptırdığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da 19 yaş altı gençlerin aşılanmasıyla ilgili veriler paylaştı.

İstanbul'da 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos’ta, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlatan Vali Yerlikaya, “7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşısını yaptırdığını açıkladı.

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