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İstanbul'da 127 milyon 500 bin sahte ABD Doları ele geçirildi

Ekipler 8 şüpheliyi de gözaltına aldı

15 Ocak 2020 10:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirilirken sahte para basmında kullanılan matbaa makinelerine de el konuldu. 

Ekipler 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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