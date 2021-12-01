İstanbul'da 12 ton kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'de bir depoya yapılan baskında yasa dışı yollarla getirilen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lirayı bulan 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bulunan bir firma tarafından yurt dışından kaçak olarak tütün getirildiği ve bu tütünlerin sahte irsaliye düzenlenerek firmanın deposunda saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lirayı bulan 247 bin 300 paket halinde 12 ton 102,5 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve haklarında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem yapılan 2 kişiden biri bu sabah adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.