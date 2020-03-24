İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeyi ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
(DHA)