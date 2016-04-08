T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul D-100 karayolu Okmeydanı sapağında şüpheli paket alarmı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin fünyeyle patlattığı pakette bomba izine rastlanmadı

08 Nisan 2016 10:41

D-100 Karayolu Ankara istikameti Okmeydanı sapağında yol kenarındaki çitlere pankartla asılmış şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.Polis ekipleri D-100 karayolunun Okmeydanı sapağını trafiğe kapatırken olay yerine Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. 

Okmeydanı'na bırakılan pankarta sarılı bir tüp büyük paniğe sebep oldu. Ankara istikameti Okmeydanı sapağına bırakılan tüp polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri Okmeydanı'na giden yolu kapatırken çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin fünyeyle patlattığı pakette bomba izine rastlanmadı. 

Öte yandan D-100 Ankara istikametinde şüpheli tüp nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

 

 

ETİKETLER

istanbuld100 karayoluokmeydanı kavşağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24