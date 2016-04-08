İstanbul D-100 karayolu Okmeydanı sapağında şüpheli paket alarmı

D-100 Karayolu Ankara istikameti Okmeydanı sapağında yol kenarındaki çitlere pankartla asılmış şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.Polis ekipleri D-100 karayolunun Okmeydanı sapağını trafiğe kapatırken olay yerine Bomba İmha Uzmanı çağrıldı.
Okmeydanı'na bırakılan pankarta sarılı bir tüp büyük paniğe sebep oldu. Ankara istikameti Okmeydanı sapağına bırakılan tüp polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri Okmeydanı'na giden yolu kapatırken çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin fünyeyle patlattığı pakette bomba izine rastlanmadı.
Öte yandan D-100 Ankara istikametinde şüpheli tüp nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.