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Spor

İstanbul Cup'ta tekler elemeleri tamamlandı

İSTANBUL,(DHA) TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler elemeleri, bugün oynanan 6 müsabaka ile birlikte tamamlandı

24 Nisan 2018 00:31

İSTANBUL,(DHA)

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası\'nda tekler elemeleri, bugün oynanan 6 müsabaka ile birlikte tamamlandı.
İstanbul Garanti Koza Park\'ta gerçekleştirilen turnuvanın elemeleri sonucunda Anna Kalinskaya, Valentyna Ivakhnenko, Arantxa Rus, Dalila Jakupovic, Viktoriya Tomova ve Danka Kovinic, tekler ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
Tekler elemelerinde bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Dalila Jakupovic - Barbora Krejcikova: 6-2, 6-2
Sara Sorribes Tormo - Anna Kalinskaya: 3-6, 7-5, 3-6
Richel Hogenkamp - Viktoriya Tomova: 1-6, 2-6
Danka Kovinic - Bibiane Schoofs: 6-3, 3-6, 6-3
Harriet Dart - Valentyna Ivakhnenko: 0-6, 0-6
Arantxa Rus - Elitsa Kostova: 6-2, 6-0
Çiftlerde mücadele eden Türk sporcular İpek Öz ve Melis Sezer ise ana tablo ilk turundaki maçlarını kaybederek turnuvaya veda etti. İpek Öz - Melis Sezer çifti, Oksana Kalashnikova - Galina Voskoboeva ikilisine 3-6, 6-4 ve 9-11\'lik setler sonucunda 2-1 yenildi.
Öte yandan çiftler ana tablo ilk turunda oynanan günün bir diğer maçında Maria Irigoyen - Ellen Perez çifti, Darija Jurak - Jessica Moore ikilisini 6-3, 6-7 ve 10-5\'lik setler sonucunda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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