İstanbul Cup başlıyor

T24- Sony Ericsson WTA Tour takviminde yer alan ''İstanbul Cup'' uluslararası bayanlar tenis turnuvasının 6.'sı, eleme maçlarıyla başlıyor.





İstinye'deki ENKA Arena'da il 2 gün eleme maçları yapılacak turnuvada, ana tablo müsabakaları 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Turnuva, 1 Ağustos Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.





WTA klasmanında 1 numara olan ABD'li Serena Williams'ın geçirdiği kazanın ardından ayağında cam kesiği olması nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından, turnuvanın 1 numaralı seribaşı 2010 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan ve şu anda dünya sıralamasında 8. sırada bulunan İtalyan Francesca Schiavone oldu.





Serena'nın çekilmesinin ardından WTA sıralamasında 10. sıradaki Çinli Na Li, 13. İtalyan Flavia Pennetta, 19. Rus Nadia Petrova, 25. Slovak Daniela Hantuchova ve 63. sıradaki Sırp Ana Ivanoviç'i getirmek için yapılan girişimlerden sonuç alınmadığı öğrenildi.





İLK 100 İÇİNDEKİ 20 RAKET GELİYOR



İstanbul Cup 2010'da WTA sıralamasında ilk 100 içinde bulunan 20 raket daha mücadele edecek.





İstanbul Cup'ın son şampiyonu WTA sıralamasında 53. sırada olan Rus Vera Dushevina, turnuvada unvanını korumak için mücadele edecek.





Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yarı final oynayan dünya sıralamasında 30. sıradaki Çek Petra Kvitova ve 34. sıradaki Bulgar Tsvetana Pironkova'nın yanı sıra 31. sıradaki Rus Ansastasia Palyuchenkova, 32. sıradaki Kazak Yaroslava Shvedova, 36. sıradaki Alman Andrea Petkovic, 51. sıradaki İsviçreli Patty Schnyder ve 58. sıradaki Rus Elena Vesnina da turnuvada yer alacak.





TÜRK TENİSÇİLER



İstanbul Cup ana tabloda Türkiye'yi ise WTA klasmanında 187 numaraya yükselerek Türkiye rekorunu yenileyen Çağla Büyükakçay ve geçen yılki turnuvada ikinci tur gören Pemra Özgen temsil edecek.





''Wild card'' ile oynayacak bu iki oyuncunun dışında ENKA'nın sporucusu olan Avustralyalı Jarmila Groth da yine ''wild card'' kontenjanından ana tabloda mücadele edecek.





Turnuvanın çiftlerdeki şampiyonluk adayları arasında yer alan İpek Şenoğlu da, Alman Andrea Petkovic ile birlikte kortta olacak. Bu yıl teklerde oynamayacak olan Şenoğlu, geçen yıl gördüğü yarı finalin ötesini giderek bu yıl kupayı kaldırmak istiyor.





ÖNCEKİ ŞAMPİYONLAR



Toplam 220 bin dolar ödüllü İstanbul Cup, bu sezon altıncı kez düzenlenecek.





İlki 2005 yılında Ataköy'de yapılan ve ünlü ABD'li tenisçi Venus Williams'ın şampiyon olduğu turnuvada, 2006'da İsrailli Shahar Peer, 2007'de Elena Dementieva, 2008'de Polonyalı Agnieszka Radwanska şampiyonluğa ulaştı.





İlk 4 yıl toprak zeminde ve mayıs ayında Roland Garros öncesi yapılan turnuvada geçen yıl zemin ve tarih değişikliği oldu. Temmuz sonunda ENKA Arena'da sert zeminde yapılan turnuvada Rus Vera Dushevina şampiyonluğa ulaştı.





İstanbul Cup, sezonun ABD Açık öncesi sert zeminde Avrupa kıtasında oynanan son iki turnuvadan biri.







BİLETLER FİYATLARI



İstanbul Cup'ın biletleri Biletix'ten satılıyor.





Turnuvanın kombine biletleri 225 ve 145 liradan satılırken, biletler ilk iki gün 25 ve 15, 3. ve 4. gün 35 ve 25, çeyrek final 50 ve 30, yarı final 75 ve 50, final maçı ise 125 ve 85 liradan satışa sunuldu.



İstanbul Cup'ta maçların TRT'den yayımlanacağı bildirildi.



