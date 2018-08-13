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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ekonomik saldırılara soruşturma

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı

13 Ağustos 2018 13:09

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye\'ye yönelik olarak sosyal barışı, iç huzuru, ekonomik güveniliği hedef alan ekonomik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti\'nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

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