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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili açıklama

    Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurdu

21 Ocak 2018 18:41

 

 

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı.\" 

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