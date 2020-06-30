İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Esra Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kamu görevlisine hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. (İHA)