İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı MİT'çiler KCK eylemlerine yardım etti

T24- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, MİT'çilerin ifade çağrılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Seçen, "Bu soruşturma, KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir soruşturma sırasında, bazı devlet görevlilerinin kendilerine yürütme organı tarafından verilen görevinin dışına çıkarak hareket ettikleri, bu suretle örgütün eylemlerini gerçekleştirilmesine yardım ettikleri şüphesini doğuracak deliller elde edilmesi nedeniyle başlatılmış olup, sadece bu görevlerin eylemlerine yöneliktir" dedi.

İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, KCK soruşturması kapsamında MİT’çilerin ifadeye çağırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Seçen, sabah saatlerinde ilk olarak soruşturma savcısı Bilal Bayraktar ve Adem Özcan ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından 6 maddelik açıklama yapıldı.

'Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı'

Seçen, bir soruşturma sırasında bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmaları sonrasında bir kısım yazılı ve görsel basında gerçek dışı haber ve yorumlara yer verilmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Seçen açıklamasında, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesi uyarınca terör suçlarını da soruşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimiz, uzun yıllardan beri sürmekte olan terörün devletimize ve milletimize vermekte olduğu zararları çok yakından bilmekte ve izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle terörle mücadelenin hukuksal boyutunu diğer kurumlarla birlikte Başsavcı Vekilliğinin de aktif bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Seçen, “Bu çerçevede, Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimiz yasal zeminle ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde adli görevini yürütürken elinde dosya ve soruşturmadan elde edilen delillerle bağlı olup, yapılan her işleme karşı yasal yollara başvurulabileceğini ve ayrıca bunların yasalar çerçevesinde denetime tabi olduğu bilincinde olarak görevini yapmaktadır" dedi.

'Yanlaş anlamlar yükletilmeye yükletilmeye çalışılıyor'

“Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğimizce yürütülmekte olan bir soruşturmaya son günlerde yanlış anlamlar yükletilmeye çalışıldığı görülmekte ve bu tutum üzüntü ile karşılanmaktadır" ifadeleri yer alan açıklama şöyle devam etti:

“Sözü edilen soruşturma kapsamında, yasama ve yargı ile birlikte devletin 3 temek erkinden biri olan yürütme organı tarafından terörün önlenmesi, bitirilmesi, ülkemizin her yerinde huzur ve güvenin temin edilmesi amacıyla yürütülen iyi niyetli girişimlerin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimizce soruşturma konusu yapıldığı iddiası gerçeği yansımamaktadır. Yürütme organı tarafından terörün sona erdirilmesi amacıyla belirlenen ve icra edilen tercih ve politikaların soruşturma konusu yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir"

'Görevleri dışına çıkarak hareket ettikleri...'

Seçen açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu soruşturma, Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimizce KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir soruşturma sırasında, bazı devlet görevlilerinin kendilerine yürütme organı tarafından verilen görevinin dışına çıkarak hareket ettikleri, bu suretle örgütün eylemlerini gerçekleştirilmesine yardım ettikleri şüphesini doğuracak deliller elde edilmesi nedeniyle başlatılmış olup, sadece bu görevlerin eylemlerine yöneliktir."