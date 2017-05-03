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İstanbul Cinayet Masası'ndan İbrahim Erkal dosyasında karar

Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok

03 Mayıs 2017 13:39

İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı. Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi.

Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.

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