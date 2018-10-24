"İstanbul cephesinde gün ışığına çıkacak yeni bilgiler Suudi Arabistan'ı daha da zora sokacak"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye’nin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen cinayet sonrası yabancı basın üzerinden bilgilendirme-sızdırma stratejisi yürüttüğünü, bu yöntemle uluslararası camianın bakışını gerçeğe odaklanan bir çizgide şekillendirdiğini aktardı. Öte yandan Ergin, istanbul'da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yeni bilgilerin Suudi Arabistan'ı zora sokacağını, Kral’ın hareket alanını ciddi bir şekilde daraltacağını yazdı.

Ankara'nın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve oğlu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşısında farklı tavır takındığını kaydeden yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün 'Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne Türkiye’yi ne de uluslararası toplumu tatmin edecektir' şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

"İtibar kaybını telafi için seçeneğini kalmadı"

Erdoğan'ın sözlerinin altyazısının 'Emri veren kim' sorusunu işaret ettiğini aktaran Ergin, "Buradaki mesele, Kral’ın oğlunu görevden almaya kadar gidip gitmeyeceği sorusunda düğümleniyor. Gelişmelerin seyrine bakıldığında Kral’ın ülkesinin içine düştüğü itibar kaybını telafi edebilmesi için fazla bir seçeneğinin kalmadığı söylenebilir. Her şeye rağmen oğlunu korumak istemesi, Suudi Arabistan’ı uluslararası camiayla ciddi bir çatışmaya sokacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Kral Abdülaziz baskılara daha da açık hale gelecek"

İstanbul cephesinde cinayetle ilgili gün ışığına çıkacak yeni bilgilerin Suudi Arabistan’ı daha da zora sokacağını, Kral’ın hareket alanının daralacağını vurgulayan Sedat Ergin, "Bu takdirde Kral Abdülaziz, ABD de dahil olmak üzere uluslararası camianın veliaht prensi gözden çıkarması yönündeki baskılarına daha da açık hale gelecektir" dedi.

Sedat Ergin'in "Suudi Kralı Abdülaziz’in en zor seçimi" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz