İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Bölümü'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, Travma ve Acil Cerrahi Bölümü'ndeki hastalar da tahliye edilerek başka bölümlere götürüldü.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı. Duman tahliyesinin de yapılmasının ardından çevrede bulunan birimlere götürülen hastalar tekrar geri getirildi.