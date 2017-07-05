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İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ATM'ye kopyalama cihazı yerleştirdiler

Maaşları çekilen personeller durumu telefonlarına gelen mesaj sonrası anladı

05 Temmuz 2017 11:59

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli çalışanların maaşlarını çektikleri ATM’ye yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personellerin maaşları çekildi.

Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu. Bankamatik fareleri Çağlayan Adliyesi'nde bir kamu bankasına ait eksi 2'nci kattaki bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirdi. Bazı personelin kartları bankamatikte işlem yaptığı sırada kopyalandı ve kopyalanan kartlarla bir süre sonra İstanbul'un farklı semtlerdeki ATM'lerinden para çekildi.

Şüpheli işlem mesajı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda çalışan mağdur personelin ise olaydan, telefonlarına gelen "Kartınızda kopyalanma şüphesi nedeniyle yeni şifre oluşturulmuştur" şeklindeki kısa mesaj ile haberdar oldu.

Mesaj sonrası şüphelenerek hesabına bakan mağdurlar, maaşlarının yatmasından hemen sonra kartlarından para çekildiğini anladı. Olayla ilgili savcılığa şikâyette bulunan mağdur personel, kart kopyalayarak kendilerini mağdur eden çetenin bulunmasını istedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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