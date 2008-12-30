İstanbul buz pistine dönecek, dikkat!...

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.



Yıldırım, İstanbul'da halen aralıklarla karla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar şeklinde devam eden yağışın, akşam saatlerinden sonra tüm kentte kar yağışına dönüşeceğini kaydetti.



Kar yağışının bu geceden itibaren ve yarın aralıklı devam edeceğini belirten Yıldırım, 31 Aralık Çarşamba günü ise karın yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacağını dile getirdi.



Rüzgarın poyrazdan kuvvetli eseceğini de ifade eden Yıldırım, kar yağışının 1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da etkisini kaybedeceğini, 2 Aralık Cuma gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artmaya başlayacağını söyledi.



Hava sıcaklıklarının yarın en düşük 0 (Sıfır), en yüksek 3 derece, çarşamba günü 1-4 derece, perşembe günü ise 2-7 derece olacağını kaydeden Yıldırım, "Yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.