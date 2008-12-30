T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul buz pistine dönecek, dikkat!...

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatan

30 Aralık 2008 02:00

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Yıldırım, İstanbul'da halen aralıklarla karla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar şeklinde devam eden yağışın, akşam saatlerinden sonra tüm kentte kar yağışına dönüşeceğini kaydetti.

Kar yağışının bu geceden itibaren ve yarın aralıklı devam edeceğini belirten Yıldırım, 31 Aralık Çarşamba günü ise karın yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacağını dile getirdi.

Rüzgarın poyrazdan kuvvetli eseceğini de ifade eden Yıldırım, kar yağışının 1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da etkisini kaybedeceğini, 2 Aralık Cuma gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artmaya başlayacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yarın en düşük 0 (Sıfır), en yüksek 3 derece, çarşamba günü 1-4 derece, perşembe günü ise 2-7 derece olacağını kaydeden Yıldırım, "Yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24