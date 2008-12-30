İstanbul buz pistine dönecek, dikkat!...

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın ve çarşamba günü,
özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin
ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
Yıldırım, İstanbul'da halen aralıklarla karla karışık yağmur, yüksek yerlerde
ise kar şeklinde devam eden yağışın, akşam saatlerinden sonra tüm kentte kar
yağışına dönüşeceğini kaydetti.
Kar yağışının bu geceden itibaren ve
yarın aralıklı devam edeceğini belirten Yıldırım, 31 Aralık Çarşamba günü ise
karın yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacağını dile getirdi.
Rüzgarın poyrazdan kuvvetli eseceğini de ifade eden Yıldırım, kar
yağışının 1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da etkisini kaybedeceğini, 2 Aralık
Cuma gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artmaya başlayacağını
söyledi.
Hava sıcaklıklarının yarın en düşük 0 (Sıfır), en yüksek 3
derece, çarşamba günü 1-4 derece, perşembe günü ise 2-7 derece olacağını
kaydeden Yıldırım, "Yarın ve çarşamba günü, özellikle gece ve sabah saatlerinde
görülebilecek buzlanmaya karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları
gerekmektedir" dedi.