İstanbul Büyükşehir lige veda etti

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ligden düşen üçüncü ve son takım oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ligin son haftasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının 56. dakikasında Djalma ve 89. dakikada Halil Çolak'ın golüne engel olamadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Düşme potasındaki diğer takımlardan Karabükspor, Fenerbahçe'yi 3-2; Akhisar da Orduspor'u 2-0 mağlup etti.